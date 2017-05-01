اخبار مصر- شيرين حسين

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشكر لوزارتي الاسكان لتلبية طلبات المواطنين بالخارج وتخصيص وحدات سكنية من مختلف الشرائح للعاملين بالخارج

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بأنه سيتم فتح باب الحجز بأراضى مشروع “بيت الوطن”، ووحدات “مدينتى” و”الرحاب” و”دار مصر”، للمصريين فى الخارج، ابتداء من الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق صباح الأربعاء المقبل، الموافق 3/5/2017، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: “www.nuca.gov.eg” ، موضحاً أن تفاصيل الأراضى والوحدات المطروحة منشورة على الموقع الإليكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “www.newcities.gov.eg ” من اليوم، حتى يتمكن راغبو الحجز من التعرف على الأراضى والوحدات المطروحة، والاستعداد لتحويل مبالغ مقدمات الحجز المطلوبة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تعاونا تاما بين الوزارة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إنشاء الموقع المخصص للحجز، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، يتابع هذا الملف بنفسه، وأثبتت المراحل السابقة تميز ونجاح التجربة، كما أن هناك تنسيقا مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، بشأن توفير مطالب المصريين فى الخارج بالأراضى والوحدات السكنية المطروحة، بما يناسب مختلف الشرائح.

وأضاف وزير الإسكان: يتضمن الطرح الجديد 3738 قطعة أرض بمشروع “بيت الوطن”، بـ9 مدن جديدة، وهى: مدينة القاهرة الجديدة، وبها 2191 قطعة بالأحياء (3، 4، 5) بمنطقة بيت الوطن، ومدينة 6 أكتوبر، وبها 323 قطعة بمنطقة التوسعات الشمالية، ومدينة دمياط الجديدة، وبها (128 قطعة بمنطقة بيت الوطن المطلة على ساحل البحر المتوسط، و359 قطعة بامتداد منطقة بيت الوطن شمال الطريق الساحلى)، ومدينة بدر، وبها 230 قطعة بمنطقة بيت الوطن بالحى المتميز، ومدينة أسيوط الجديدة، وبها 195 قطعة بالإسكان المتميز بالتوسعات الجنوبية الشرقية، ومدينة قنا الجديدة، وبها 48 قطعة بالحى الأول فى المجاروة 4 ب، ومدينة أسوان الجديدة، وبها 58 قطعة بالحى السياحى الأول المطل على نهر النيل، ومدينة العبور، وبها 66 قطعة بالحى السابع أعلى منطقة الجولف، ومدينة السادات، وبها 140 قطعة بمناطق مطلة على المحور الخدمي مباشرة.

وبشأن الوحدات المطروحة بـ”مدينتى” و”الرحاب” و”دار مصر”، أشار الوزير إلى أن الطرح الجديد يتضمن 1150 وحدة بـ”مدينتى”، و1161 وحدة بـ”الرحاب”، و3909 وحدات بـ”دار مصر” بـ8 مدن جديدة، موزعة كالتالى: 995 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية لمشروع دار مصر، بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، و500 وحدة بالمرحلة الثانية بمنطقة 115 فداناً بمدينة 15 مايو، و642 وحدة بالمرحلة الأولى بمنطقة شرق المعهد التكنولوجي بمدينة العاشر من رمضان، و541 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بالمنطقة السكنية 17 بمدينة السادات، و531 وحدة بالمرحلة الثانية بمدينة برج العرب الجديدة، و500 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة بدر، و172 وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية بمدينة العبور، و26 وحدة بالمرحلة الأولى بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، يستعد حاليا لطرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، للمصريين فى الخارج، للحجز عبر الإنترنت بالدولار، ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال أسبوعين، حيث سبقت موافقة مجلس الوزراء على إجراءات الطرح للمصريين فى الخارج.

وأوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة أعدت كراسة شروط، لحجز أراضى بيت الوطن، ووحدات الرحاب ومدينتى ودار مصر، للمصريين فى الخارج، وذلك لأول مرة، تلبية لمطالب الراغبين فى الحجز، حيث تتضمن الكراسة الشروط العامة للمشروع، وأسلوب السداد للأراضى والوحدات المطروحة، وسيتم نشر تفاصيل الكراسة على الموقع الإلكترونى.

وأضاف أن الشروط العامة للتقدم لحجز الأراضى والوحدات السكنية المطروحة للمصريين فى الخارج، تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل البنكى لمبلغ الدفعة المقدمة، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً ويحظر الايداع النقدي بالدولار من الداخل طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى، وتتضمن الدفعة المقدمة للأراضى 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن طرح برنامج بيت الوطن على أساس الجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، حلاً للمشكلات والشكاوى التى طرأت فى طرح الأراضى بالمراحل السابقة.

وبشأن مواعيد تسليم الأراضى والوحدات السكنية، قال المهندس خالد عباس: بالنسبة لقطع الأراضى، يبدأ التسليم خلال 3 أشهر من التخصيص بمدن (بدر – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – دمياط الجديدة منطقة بيت الوطن أ ، ب)، والتسليم ابتداءً من 31/3/2018، بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – السادات – دمياط الجديدة موقع شمال الطريق الدولى الساحلي)، ويتم التسليم بمدينة 6 أكتوبر ابتداء من 30/1/2018، وذلك طبقاً للإعلانات التي ستصدر من الهيئة في حينها، وبالنسبة لوحدات “مدينتى” و”الرحاب”، يبدأ التسليم خلال شهرين من التخصيص، بينما وحدات “دار مصر”، يبدأ تسليمها اعتباراً من 31/12/2017.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أنه يجب على من يرغب فى الحجز أولاً التسجيل بالموقع الإليكترونى “www.nuca.gov.eg”، لكى يتمكن من الحجز عبر الموقع، موضحاً أن على الراغب فى الحجز اتباع الخطوات التالية للتسجيل بالموقع، وهى: ضرورة كتابة اسم الحاجز طبقاً للرقم القومى أو الجواز المصرى، وفى حال مخالفة ذلك لن يتم تسجيل التحويل لحين التعديل (للحسابات المنشأة حديثاً بهذه المرحلة)، أما الحسابات السابق إنشاؤها بالموقع بالمراحل السابقة فلن يتم حذفها، لذا يمكن الحجز من خلالها بدلاً من إنشاء حسابات أخرى، ويمكن حجز الأراضى والوحدات السكنية من خلال حساب واحد بالموقع.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن التحويلات البنكية التى ترد قبل فتح باب الحجز بالمرحلة الجديدة، سيتم تسجيلها عقب الانتهاء من تسجيل تحويلات اليوم الخامس طبقاً لكشوف البنك المركزى المصرى للحجز بالمرحلة الجديدة، وعند الرغبة فى إضافة شركاء لابد من إضافتهم قبل إتمام تأكيد الحجز، حيث أنه لا يمكن إضافة شركاء بعد تأكيد الحجز، مضيفاً أنه سيتم التسوية النهائية لنسب التميز لكافة المراحل بجهاز المدينة عند استلام اخطار التخصيص، علي أن يتم سداد الفرق خلال شهر من تاريخ إجراء التسوية، وسيتم إرسال رسالة للحاجز فور تسجيل التحويل البنكى بالموقع، على أن يتم بعد ذلك اتباع الخطوات الواردة بصفحة الأسئلة الشائعة بالموقع، ويجب على الحاجز تقديم أصول المستندات التى تم الحجز بناء عليها عند استلام خطاب التخصيص الرسمى من جهاز المدينة، وفى حالة مخالفة أى بيانات سيتم إلغاء الحجز.

وأعلن أنه تم تخصيص مكتب لخدمة عملاء المشروع بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للرد على استفسارات الراغبين فى الحجز، وحل أى مشكلة، وذلك بخلاف الرد على التساؤلات المختلفة من خلال الموقع الإلكترونى.