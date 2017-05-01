أخبار مصر - سماء المنياوي

أعلن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بأن مطار العلمين الدولي استقبل ثانى طائرة شارتر قادمة من مطار كييف بأوكرانيا علي متنها 114 سائح أوكراني مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحي هذا العام علي الساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح.

وأكد محافظ مطروح بأن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبل السائحين وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة علي السائحين لكي يتعرف السائح علي أهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروحو واحة سيوة.

ووجه محافظ مطروح علي ضرورة تشجيع وجذب السياحة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة عن طريق إقامة معارض بالدول العربية والأوروبية للترويج لمحافظة مطروح سياحياً مما ينعكس علي زيادة رحلات الشارتر القادمة للمحافظة من عواصم دول العالم حتى تحتل مطروح مكانه مميزه على الخريطة السياحية المصرية والعالمية.