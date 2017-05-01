القاهرة - اخبار مصر

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الإثنين، علي حريق هائل، نشب في مخزن بازار شهير، بمنطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ.

كانت غرفة العمليات الرئيسة، بمدينة شرم الشيخ، تلقت إخطارًا بنشوب حريق، في مخزن بازار شهير بمنطقة السوق التجاري، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والدفاع المدني، وعدد من القيادات الأمنية، واتخذوا الإجراءات الأمنية للسيطرة علي الحريق، وتم قطع الغاز الطبيعي والكهرباء عن المنطقة.

نتج عن الحادث إصابة عامل المخزن بحالة اختناق، وتم نقله لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وجار تشكيل لجنة لتحديد سبب الحريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.