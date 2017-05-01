كاتمندو- رويترز

قال مسؤولون إن سويسريا متمرسا في تسلق الجبال لقي مصرعه يوم الأحد عندما سقط في منطقة جبل إيفرست في نيبال أثناء الاستعداد لتسلق أعلى جبل في العالم ليصبح أول قتيل في موسم التسلق الحالي.

وقال مينجما شيربا من شركة (سيفن سامتس تريكس)التي تولت تنظيم رحلة السويسري أولي ستيك (40 عاما) إن المتسلق لقي حتفه إثر سقوطه إلى سفح جبل نوبتسي الأقل ارتفاعا من إيفرست في نفس المنطقة.

وقال شيربا لرويترز “انتشلنا جثته ويجري حاليا نقلها إلى كاتمندو”.

وأكد كمال براساد باراجولي المسؤول في إدارة السياحة في نيبال نبأ مقتل ستيك أثناء تسلق جبل نوبتسي وأنه كان يخطط لتسلق جبل إيفرست.

وقال إن ستيك الذي تسلق إيفرست في عام 2012 “انزلق وسقط من على ارتفاع 1000 متر” في المنطقة الواقعة على الطريق المعتاد إلى إيفرست.

وستيك متسلق متمرس لجبل أنابورنا في غرب نيبال وهو عاشر أعلى جبال العالم والعديد من الجبال الأخرى التي يصل ارتفاعها إلى 8 آلاف متر، وسبق له الفوز بعدة جوائز لإنجازاته في مجال تسلق الجبال.