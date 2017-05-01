نشرة المساء من اخبار مصر
القاهرة-اخبار مصر
صدقى صبحى يفتتح أعمال تطوير منظومات التأمين الإشارى
“النواب” يأخذ الرأي النهائي علي قانوني الرياضة والعلاوة الخاصة غدا
بالصور.. مدير أمن المنيا يتفقد إدارة قوات الأمن فى زيارة مفاجئة
عودة 359 مصريا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم
ضبط 12 مشتبها بهم وتدمير 6 عشش بوسط سيناء
بدوي يؤكد ان زيارة بابا الفاتيكان رسالة تضامن مع مصر ضد الارهاب
بالصور .. محافظة أسيوط تحتفل “يوم الشهيد والمحارب القديم
محافظ أسيوط يهنيء الرئيس وعمال مصر بمناسبة عيد العمال
محافظ دمياط يحيل 34 من العاملين بمستشفى السرو المركزي للتحقيق
“دربال” يؤكد أن الحملة الانتخابية مرت بشكل هادىء ومسئول
اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي رئيس جنوب أفريقيا بعيد العمال
نقابات العمال في غزة تطالب برفع الحصار قبل حدوث انفجار إنساني
الجيش الروسي يتزود بمعدات لنزع الألغام اثبتت فعاليتها في سوريا
أضف تعليقاً