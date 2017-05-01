فلوريدا-رويترز

أطلقت شركة سبيس إكس صاروخا من طراز فالكون 9 من ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الاثنين لنقل أول قمر صناعي للجيش الأمريكي مما يعني انتهاء هيمنة شراكة بين لوكهيد مارتن وبوينج على هذا المجال منذ عشرة أعوام.

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ طوله 23 طابقا من منصة إطلاق ساحلية في مركز كنيدي الفضائي الساعة 7:15 صباحا بالتوقيت المحلي (1115 بتوقيت جرينتش).

وسينقل الصاروخ قمرا صناعيا سريا لمكتب الاستطلاع الوطني وهو وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تتولى إدارة أقمار التجسس الأمريكية.

كانت شركة سبيس إكس أطلقت أول صاروخ مستعمل في مهمة ثانية الشهر الماضي في خطوة كبيرة على طريق سعي إيلون ماسك مؤسس الشركة للحد من تكاليف إطلاق الصواريخ.

واشترى مكتب الاستطلاع الوطني خدمات سبيس إكس لإطلاق الصواريخ عبر عقد مع شركة بول آيروسبيس لبناء الأقمار الصناعية والمعدات بولاية كولورادو. ولم يُكشف عن تفاصيل العقد.

وكافح ماسك لسنوات للقضاء على احتكار يونايتد لونش ألاينس وهي شراكة بين لوكهيد مارتن وبوينج لإطلاق الأقمار الصناعية العسكرية.