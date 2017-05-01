وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة 2017/05/01 - 19:05 وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير والتحديث لعدد من منظومات التأمين الإشاري بالقوات المسلحة2017-05-01T19:05:28+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال جهود ضبط الأمن وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من فرقة تاهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط رسائل تاريخية من بابا السلام إلى وطن المحبة
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