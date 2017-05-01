وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج 2017/05/01 - 19:03 وزارة الطيران المدني تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج2017-05-01T19:03:32+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال جهود ضبط الأمن وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من فرقة تاهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط رسائل تاريخية من بابا السلام إلى وطن المحبة بابا الفاتيكان يلتقى البابا تواضروس الثانى فى الكاتدرائية المرقسية فى العباسية
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