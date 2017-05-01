إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها 2017/05/01 - 19:01 إنخفاض في أسعار الأسماك بعد قرار فرض رسوم على تصديرها2017-05-01T19:01:13+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد الاحتفال بعيد العمال جهود ضبط الأمن وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة جديدة من فرقة تاهيل أمناء الشرطة للترقى لكادر الضباط رسائل تاريخية من بابا السلام إلى وطن المحبة بابا الفاتيكان يلتقى البابا تواضروس الثانى فى الكاتدرائية المرقسية فى العباسية البابا فرنسيس يترأس القداس بحضور أبناء الطائفة الكاثوليكية و العديد من الشخصيات العامة 29-4-2017
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