العريش- أ ش أ

اعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبد الفتاح حرحور إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تطبيق حوافز الاستثمار المقررة فى المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد على المناطق الصناعية فى شمال سيناء تشجيعا للمستثمرين .

واضح المحافظ أن الموافقة تتم على تخصيص الأراضى للمستثمرين فى المناطق الصناعية بالمحافظة مجانا أسوة بما يتم فى محافظات الصعيد مما يعد محفزا كبيرا للاستثمار.

وأضاف حرحور – في تصريح اليوم الأثنين – أن القيادة السياسية تركز على تنمية سيناء فى مختلف المناطق وفى مختلف القطاعات ،مؤكدا أنه يتم الاهتمام بشتى القطاعات بشكل عام وفى قطاع البنية التحتية بشكل خاص.

واشار إلى أنه بانتهاء الارهاب من مناطق المحافظة وعودتها إلى سابق طبيعتها ستكون سيناء قبلة للمستثمرين للاستثمار فى عدد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة .

وأكد المحافظ أن الوضع الأمنى فى شمال سيناء فى تحسن مستمر يوما بعد يوم بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية ووعى المواطنين أنفسهم.