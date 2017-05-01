القاهرة-اخبار مصر

افتتح الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، المرحلة التجريبية لإطلاق خدمات الجيل الرابع لشبكة الإتصال العسكرى لتحقيق التأمين الإشارى على الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة ، وعدد من المراكز التخصصية داخل سلاح الإشارة بعد تطويرها وفقاً لأحدث النظم الإشارية .

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن نشأة وتطور سلاح الإشارة التى تمثل العصب الرئيسى لمعركة الأسلحة المشتركة الحديثة وما وصلت إليه.

واشار اللواء أ ح أحمد عبد الحميد قمحاوى مدير الإشارة، لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والإستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة للإرتقاء بمستوى التأمين الإشارى،

وإستعرض قمحاوي إسهامات إدارة الإشارة فى مجال الخدمة الوطنية ومعاونة القطاع المدنى من خلال إنشاء وإحلال شبكة الكوابل لصالح قطاع الإتصالات على مستوى الجمهورية ، وتنفيذ العديد من الأعمال المدنية والشبكات الداخلية لصالح الجهات العسكرية والمدنية .

وعبر شبكة الفيديو كونفرانس، قام صدقي بإفتتاح أعمال التطوير لعدد من الوحدات التخصصية داخل سلاح الإشارة والتى تواكب التطور العالمى فى هذا المجال .

كما قام بتكريم عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود المتميزين تقديراً لتفانيهم فى أداء المهام المكلفين بها، وتكريم عدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من سلاح الإشارة، وتفقد معرضاً للمعدات الإشارية والإبتكارات والبحوث الفنية .

وفى نهاية الإحتفال، أكد القائد العام أن القوات المسلحة ماضية قدماً لتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير وتحديث منظوماتها وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التى تحظى بدعم وإهتمام بالغ من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر الإفتتاح الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقادة الأفرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .