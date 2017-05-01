القاهرة - اخبار مصر

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتمكن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء شركة سياحة وهمية والنصب من خلالها على العديد من الأشخاص والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو 1,500 مليون جنيه)

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو / إبراهيم ع. ا- سن 28، مقيم بمحافظة الغربية، سبق إتهامه فى 8 قضايا “نصب” ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد من تلك القضايا..بإنشاء شركة وهمية للسياحة “بدون ترخيص” كائنةبمحافظة الجيزة والإعلان على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” عن تنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بفنادق سياحية بالعديد من المدن السياحية وقام بإيهام ضحاياه بأن شركته حاصلة على ترخيص لممارسة ذلك النشاط وعقب سفر ضحاياه إلى تلك المدن الساحلية يتبين عدم وجود حجوزات بأسمائهم، وقد تمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على أموال المئات من الأسر المصريين والأجانب تراوحت ما بين 10 إلى 60 ألف جنيه للأسرة الواحدة بلغت إجماليها حوالى (1,500 مليون ) خلال الستة أشهر المنصرمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تقابله مع أحد ضحاياه بمنطقة الزمالك.. وعثر بحوزته على (هاتف محمول بفحصه تبين وجود صفحه إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى بمسمى الشركة التى سيق الحديث عنها، حيث يقوم من خلالها عرض نشاط الشركة فى تنظيم الرحلات السياحية للعديد من المدن الساحلية داخل البلاد.

أمكن الإستدلال على ( 60 شخص ) من ضحاياه وبسؤال البعض منهم قرروا قيام المتهم بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مختلفة بزعم تنظيم رحلات سياحية لهم وحجز غرف فندقية بالعديد من المدن السياحية المختلفة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.