القاهرة - اخبار مصر

أصدرت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى قرار اليوم الاثنين بمد فترة سداد نفقات حج الجمعيات الأهلية حتى يوم 11 مايو ، بدلا من الغد الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيات الفائزين بتأشيرات الحج للموسم الجديد، والبالغ عددهم 12 ألف شخص، لسداد قيمة رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات الأربعة التى خصصتها الوزارة لهم.

ووجهت غادة والى، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال أداء المناسك مع تذليل كل العقبات والمشكلات التى واجهها الحجاج خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف لاختيار الدعاة المرافقين للحجاج، والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن تخصيص عيادات طبية لرعاية حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، إذ يتم توفير الأطباء المتخصصين والأدوية اللازمة لرعاية كبار السن.

حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعيات الأهلية الذين سددوا نفقات الحج حتى الآن بلغ 4500 شخص، من إجمالى عدد الفائزين بتأشيرات الحج، البالغ عددهم 12 ألف حاج.

يتم سداد نفقات حج الجمعيات الأهلية من خلال فروع بنك مصر بكل المحافظات، و يحصل أعضاء الجمعيات على إذن توريد من مديريات التضامن وفقًا لمستوى الحج، ثم يتوجه لأقرب فرع لبنك مصر للسداد، وتم تخصيص 5٪ من تأشيرات الجمعيات الأهلية للحالات الإنسانية، إضافة إلى الالتزام بتوزيع التأشيرات وفق عدد سكان كل محافظة.

و قد أعلنت أسعار برامج الحج للموسم الجديد، وفق أربعة مستويات تنفذها الوزارة، وهى: المستوى الأول خمس نجوم ، بقيمة 87 ألف جنيه، والمستوى الثانى بقيمة 76 ألف جنيه، والمستوى الثالث 3 نجوم بتكلفة 67 ألفا و700 جنيه، والمستوى الرابع ” بسعر 59 ألفا و500 جنيه.