أستانا - أ ش أ

وصل الوفد الحكومي السوري المفاوض برئاسة بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إلى أستانا اليوم الاثنين للمشاركة في المفاوضات حول الأزمة السورية المرتقب انعقادها يومي 3 و 4 مايو الجاري.

وأعلن مختار تليوبيردى نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في 27 أبريل الماضي إن “اجتماع أستانا المقبل حول سوريا والمرتقب انعقاده يومي ال 3 وال 4 من مايو سيكون (عالي لمستوى)”.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول في ال 23 وال 24 من ينايرالماضي.. والثاني في ال 16 من فبراير..والثالث في ال 14 وال 15 من مارس.