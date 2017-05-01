القاهرة - اخبار مصر

انهال نجاران طعنا علي سائق فقتلاه بأوسيم بسبب خلافات مالية بينهم وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين وأمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالتهما إلي النيابة التى تولت التحقيق .

كان اللواء ابراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارًا من مستشفى إمبابة باستقبالها شخصًا مصابًا بطعنات نافذة و لقي مصرعه فور وصوله.

ومن خلال تحريات العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث شمال الجيزة أن المجني عليه سائق وسبق اتهامه في قضايا مخدرات وأن وراء الواقعة نجارين بسبب خلافات مالية مع المجني عليه حيث مزقا جسده أمام الماره بالشارع وتم ضبطهما وأحيلا الي النيابة التى تولت التحقيق.