القاهرة-اخبار مصر

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية،قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بتوجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية بوسط سيناء .

وأسفرت أعمال المداهمات عن ضبط عدد 12 فرد مشتبه بهم فى تنفيذ عمليات إرهابية ودعم العناصر التكفيرية ، وضبط 2 عربة محملين بـ ( “2” محرك خارجى لقارب زوديك – مواد إعاشة ) لدعم العناصر التكفيرية ، فضلاً عن حرق وتدمير عدد 6 عشش و4 دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية .

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأفراد المشتبه بهم والمضبوطات .