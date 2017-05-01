اخبار مصر - وفاء صلاح

قام اليوم اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا بزيارة مفاجئة صباح اليوم الاثنين تفقد خلالها إدارة قوات أمن المنيا، وتابع دويدار ” سير البرنامج التدريبى للضباط والأفراد والمجندين بالإدارة للوقوف على مدى استجابة المجندين الجدد للتدريب والتأكد من رفع الروح المعنوية لهم وإصرارهم على الاستيعاب والاستعداد لتلقى التدريبات المنوطة بهم.

وتفقد تدريبات المجندين الجدد وأثنى على الجهد المبذول من جانب ضباط وأفراد التدريب بإدارة قوات الامن وحال تواجد وحال تواجد مدير الامن أوصى العقيد / وكيل ادارة قوات الامن بضرورة الاهتمام بالمجندين من الناحية الصحية والاجتماعية لأنهم أمانة فى أعناقنا والاشراف المستمر على الوجبات الخاصة بهم ومداومة الكشف الطبى عليهم من حين لأخر حفاظاً عليهم.

وفى الختام تفقد مدير الامن اماكن تخزين الوجبات والمطعم للتأكد من النظافة وصلاحية المكان ومدى كفائتة