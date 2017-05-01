باريس - أ ش أ

أعلنت الشرطة الفرنسية عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة من أفرادها أحدهم حالته خطيرة اليوم “الاثنين” اثر تعرضهم للرشق بكوكتيل مولوتوف من قبل ملثمين في مظاهرة بباريس بمناسبة عيد العمل مناهضة لمرشحي الرئاسة ايمانويل ماكرون (وسط) و مارين لوبن (يمين متطرف).

وأضافت أن قوات مكافحة الشعب ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع و عزلت 150 ملثما تسللوا بين المتظاهرين في المسيرة التي جرت بين ساحتي “لاربوليك” و “ناسيون”.

وتشهد فرنسا اليوم مسيرات تقليدية بمناسبة عيد العمال و لكنها عكست طابعا سياسيا مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم “الاحد” المقبل و التي يتنافس فيها مرشحا الوسط ايمانويل ماكرون و اليمين المتطرف مارين لوبن.

وجاءت هذه المظاهرات التي تجرى في عدة مدن فرنسية استجابة لدعوات عبر موقع التوصل الاجتماعي للتظاهر ضد حزب “الجبهة الوطنية” الذي تتزعمه مارين لوبن إلى جانب دعوات أخرى رافضة للمرشحين الاثنين تحت شعار “لا ماكرون و لا لوبن”.

ويشار إلى أن تسعة الاف من عناصر الشرطة و الدرك يتولون تأمين المظاهرات اليوم بفرنسا بمناسبة عيد العمال من بينهم 2000 مكلفين بتامين المظاهرة النقابية الرئيسية بباريس.