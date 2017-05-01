القاهرة - اخبار مصر

أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك انه لا صحه لما تردد حول طلب نادي أهلي طرابلس الليبى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إقامة مباراتة امام الزمالك والتى ستقام أحد أيام 7 أو 8 يوليو المقبل،خارج مصر .

وأضاف زادة للموقع الرسمي لناديه – أن ما تردد حول إقامة مباراة الزمالك أمام أهلي طرابلس خارج مصر لا أساس له من الصحة .

موضحا أن بطل ليبيا يخوض كل مبارياته الأفريقية خارج بلده للأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا.

كما أشار عضو المجلس الأبيض انه ليس من المنطقي أن يطالب أهلي طرابلس بنقل مباراة الزمالك معه خارج القاهرة.