القاهرة - اخبار مصر

أختتم فريق ريال مدريد تدريباته استعدادا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء على ملعبه سانتياجو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

وعاد فاران للمران الجماعي في أفضل حالاته ، عقب إراحته أمام فالنسيا في الليجا ينتظر أن يكون قلب الدفاع الذي سيختاره المدرب زين الدين زيدان أساسيا إلى جانب راموس.

واعلن زيدان قائمة تضم 21 لاعبا لخوض مباراة أتلتيكو مدريد , سيغيب عن المباراة الويلزي جاريث بيل، وكذلك البرتغاليان بيبي وكوينتراو اللذان تدربا اليوم على أرض الملعب .

وتضم قائمة الريال كلا من: كيلور نافاس وكيكي كاسيا وروبن يانيز وداني كارباخال ودانيلو وفاران وسرجيو راموس وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وإيسكو وماركو أسينسيو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وماريانو وموراتا.