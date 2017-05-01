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ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية اليوم الإثنين القبض على أحد أخطر مروجي المخدرات، بمنطقة نجع الهوارة بمدينة برج العرب وبحوزته 307 طربات حشيش، تزن حوالي 75 كيلو، وسلاح ناري.

كان قد ورد لقسم شرطة أول العامرية، المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا)، أنه بتحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة شن ضباط الإدارة مأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزي بالإسكندرية، ووحدة كلاب الأمن والحراسة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام.

وتم ضبط (م ط ع 40 عامًا)، عاطل، مقيم بنجع هوارة، دائرة قسم شرطة برج العرب، بحوزته 307 طربات حشيش، تزن حوالي 75 كيلو جرامًا، وطبنجه ماركة برابيلوم – عيار 9 ميلليمترات – و5 طلقات من ذات العيار – و15 طلقه خرطوش و206600 جنيه وهاتف محمول، أثناء قيادته السيارة ملاكي، بمنطقة الكيلو 29 طريق (إسكندرية-مطروح الساحلي) دائرة قسم شرطة أول العامرية .

بمواجهته، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، واستخدامه السيارة فى عملية نقل وترويج المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار وحيازته للسلاح الناري والذخيرة (بدون ترخيص)، بقصد الدفاع.

اتخذت إجراءات النشر عن الطبنجة، وقيد المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.