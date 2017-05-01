القاهرة - اخبار مصر

مكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية وآخر لاستيلائهما على أدوية من الشركة بمبلغ 9.5 مليون جنيه.

وكانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال بقيام المتهم رئيس قطاع البيع والتسويق بإحدى شركات الأدوية والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للأدوية ومقيم /الغربية بالاستيلاء على أدوية من إنتاج الشركة جهة عمله دون وجه حق بالاشتراك مع اثنين آخرين.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام صحة تلك المعلومات وأضافت التحريات بقيام المتهم الأول باستغلال موقعه الوظيفي وطبيعة عمله كونه القائم بأعمال رئيس قطاع البيع والتوزيع واستولى على أدوية من الشركة جهة عمله بلغت قيمتها 7.6 مليون جنيهاً بالاشتراك مع الثاني تم صرفها من فرع الشركة بطنطا بموجب فواتير وأذون صرف مثبت بها على خلاف الحقيقة تسليمها لإحدى الجمعيات(التي تتعامل مع شركة الأدوية جهة عمل الأول ) دون سداد ثمنها وإثباتها بدفاتر ومستندات الشركة جهة عمله باعتبارها مديونية على الجمعية المذكورة بموجب شيكين بقيمة 2.5 مليون جنيه لسداد جزء من قيمة الأدوية المستولى عليها.