الإسكندرية-أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية محمد سلطان اليوم الأثنين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الإحتفال بعيد العمال ، كما هنأ عمال مصر عامة و الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقي والعمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ومواكبة التطور الشامل الذي يشهده العالم من حولنا.

وأعرب سلطان – وفق بيان صادر عن محافظة الإسكندرية اليوم – عن تقديره واحترامه لعمال مصر الأوفياء الذين يخلصون في أعمالهم ولم يبخلوا بجهدهم وعرقهم من أجل الوطن وساهموا في دفع عجلة الإنتاج بالبلاد، منوها بأن عمال مصر نموذج يحتذي به في العمل والإخلاص على مر التاريخ فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والإجتهاد من أجل وطنهم.