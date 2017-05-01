القاهرة - أ ش أ

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي بين الهبوط والصعود متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين سواء صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية أو الأفراد بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسهم على مدار الأشهر التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام , قابل ذلك عمليات شراء انتقائية من جانب المستثمرين الأجانب ما قلل من موجات الهبوط التي شهدتها السوق خاصة على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 6 مليارات جنيه لينهي شهر أبريل عند مستوى 648.7 مليار جنيه، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي”ايجي اكس 30 ”

ما نسبته 4.3 % ليصل إلى 60. 12433 نقطة في اخر جلسات الشهر، كما خسر مؤشر “ايجي اكس 20 ” الوزني ما نسبته 6.74 % ليصل إلى 4. 11597 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “ايجي اكس 70 ” بنسبة 2.42 % ليغلق عند 47. 583 نقطة، وانهي ايضا مؤشر “ايجي اكس 100 ” الاوسع نطاقا تعاملات شهر ابريل على صعود نسبته 0.95 % مسجلا 29. 1340 نقطة.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر ابريل ان اجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغت 21.7 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 3.9 مليار سهم نفذت من خلال 522 الف صفقة بيع وشراء, وذلك مقارنة مع 33.2 مليار جنيه قيمة تداولات و5.9 مليار سهم تداولات في مارس الذي سبقه.

وعلى صعيد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – النيل، افاد التقرير ان اجمالي التداولات بها بلغت 51.6 مليون جنيه بعد تداول 42.5 مليون ورق مالية نفذت من خلال 7488 صفقة بيع وشراء.

وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على نحو 91.56 % من التعاملات بسوق داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول في سوق السندات نحو 8.44 % خلال شهر أبريل الماضي.