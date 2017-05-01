دمياط -أ ش أ

أحال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه اليوم /الأثنين 34 من العاملين بمستشفى السرو المركزي للتحقيق بمديرية الشئون الصحية لعدم انضباطهم الإداري.

وكانت لجنة المتابعة بديوان عام المحافظة قد قامت بالمرور على المستشفى للوقوف على الانضباط الإداري للعامين، وتبين لها، بالاطلاع على سجلات الأطباء والإداريين، انصراف 30 طبيبا و4 من الإداريين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق.

وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق، ووجه تعليماته لمدير مستشفى السرو بضرورة تحقيق الانضباط الإداري لجميع العاملين بالمستشفى.