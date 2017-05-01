القاهرة - اخبار مصر

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من ضبط مصنع مقرمشات بدون ترخيص بالبدرشين، يستخدم مواد مجهولة المصدر وضبط به 23 طن منتجات ومواد تستخدم في التصنيع، وأمر اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

كانت قد وردت معلومات إلى اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوجود مصنع مقرمشات بدون ترخيص بمنطقة البدرشين وتوجهت حملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، وتم مداهمة المصنع بمنطقة أبوصير بالبدرشين.

تمكنت من ضبط 23 طنًا من المنتجات النهائية ومواد التصنيع مجهولة المصدر وألقي القبض على المدير المسئول عن المصنع وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.