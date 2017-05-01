دمشق - أ ش أ

أكد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو السيطرة اليوم الاثنين على كامل مدينة الطبقة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن ، سيطرت بالأمس على أكثر من 80 % من المدينة.

وتأتي عملية السيطرة الكاملة بعد أسبوع على دخول قوات سوريا الديمقراطية هذه المدينة الواقعة على بعد 55 كلم غرب الرقة .

وتحظى مدينة الطبقة التي يسيطر عليها داعش منذ عام 2014 بأهمية استراتيجية مزدوجة ، باعتبار أنها تفتح الطريق أمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الرقة التي تضم سدا مائيا هو الأكبر في البلاد.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية مقاومة شرسة من مقاتلي التنظيم الذين يستخدمون طائرات مسيرة مسلحة على غرار ما يفعلونه ضد القوات العراقية ، التي تحاول طردهم من مدينة الموصل كبرى مدن شمال العراق.