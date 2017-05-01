أخبار مصر - ياسمين سنبل

قرر البنك المركزي المصري تأجيل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس 18 مايو إلى يوم الأحد 21 مايو 2017.

ولم يذكر المركزي في بيان مزيداً من التفاصيل حول أسباب التأجيل.

وتُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال العام.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في 30 مارس 2017، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتسجب سعر العملية الرئيسية عند 15.25%، كما ابقى على معدل العائد على الإيداع عند مستوى 14.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%.