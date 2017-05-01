دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن للحاويات والبضائع العامة وغادرته 6 سفن للحاويات والبضائع العامة , بالإضافة إلى 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الاثنين أن الميناء غادره قطاران بحمولة 2438 طن قمح، و101 سيارة بحمولة 4689 طن قمح , ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا و247 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 119 ألفا و188 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 3800 طن يوريا و 3200 طن فوسفات و 2300 طن رمل زجاجي.