القاهرة - أ ش أ

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 1151 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 23.3 مليار جنيه، مدفوع منها 9.5 مليار جنيه.

وأضاف سامي – في بيان للهيئة صدر اليوم الأثنين – أن قيمة الأوراق المصدرة فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال شهدت ارتفاعاً قدره 6 مليارات جنيه بنسبة 35% مقارنة بالربع الأول من العام الماضى، بينما حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 4%.

وأوضح أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية ارتفع فى نهاية شهر مارس 2016 بنسبة 60% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 655 مليار جنيه، كما شهد مؤشر البورصة الرئيسي (إيجى أكس 30) ارتفاعاً بنسبة 72% عند مقارنة إغلاق نهاية مارس 2017 بنفس التاريخ في العام السابق.

ونوه سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة من العام بلغت نحو 105 مليارات جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 68 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبتها 55%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 2.1 مليار جنيه فى الربع الأول من هذا العام.