رام الله - أ ش أ

اقتحم نحو 55 مستوطنا يهوديا صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وذكرت مصادر أمنية أن المستوطنين نفذوا عبر مجموعات صغيرة ومتتالية ، جولات استفزازية ومشبوهة تصدى لها المصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وفي الوقت ذاته.وجهت ما تسمى بـ”منظمات الهيكل” المزعوم دعوات لأنصارها عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى يوم غد الثلاثاء بمناسبة مرور 69 عاما على تأسيس دولتهم “نكبة فلسطين”.

ومن المتوقع أن يتوجه المئات من المستوطنين يوم غد إلى باحة حائط البراق “الجدار الغربي للمسجد الأقصى” للاحتفال بهذه المناسبة والتي عادة ما يتخللها انطلاق مسيرات استفزازية باتجاه البلدة القديمة في القدس ومحيط أبواب الأقصى تتميز برفع أعلام الاحتلال وأداء رقصات تلمودية استفزازية في محيط بوابات القدس القديمة ووسط هتافات عنصرية وأحيانا كثيرة الاعتداء على مقدسيين وممتلكاتهم في المنطقة