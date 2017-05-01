المنيا - وفاء صلاح

شدد اللواء فيصل دويدار مساعد الوزير مدير أمن المنيا علي شن حملات مرورية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة لضبط الدراجات البخارية والسيارات بدون لوحات و ضبط الأشخاص الأقل من السن القانوني الغير حائزى الرخص من قائدي السيارات والدراجات البخارية ،وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 116 دراجة بخارية بدون لوحات و5 سيارات بون لوحات معدنية بالإضافة إلي ضبط لودر بدون لوحات و 112 حالات قيادة دراجة بخارية وسيارة بدون رخصة قيادة.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 7 حالات ايجابي لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة،وأكد مدير الأمن علي تكثيف حملات التوعية وضبط المخالفات الصارخة ومراعاة احترام حقوق المواطن.