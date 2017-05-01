اخبار مصر - هالة سيد

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل يرافقه اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى للمرة الثالثة خلال اقل من اسبوعين أعمال تنفيذ طريق شبرا – بنها الحر المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 40 كم، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ الطريق، البالغ تكلفته 2.5 مليار جنيه.

بدأت الجولة بتفقد تنفيذ أعمال إنشاء الكوبرى الضخم الذى يربط الطريق الدائرى حول القاهرة مع طريق شبرا ـ بنها الحر، والبالغ تكلفته الإجمالية 180 مليون جنيه.

ثم تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة للاطمئنان على سير معدلات التنفيذ وفق الجدول الزمني خاصة بعد تكثيف المعدات والعمل على مدار 24 ساعة.

واكد وزير النقل على أن تكون أعمال النيوجرسى على أعلى مستوى، وأن يتم وضع لوحات إرشادية وعلامات مضيئة على كل الكبارى وان تتم مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول الطريق، وأن تسلم المشروع سيكون بأحدث الأجهزة ووفق قياسات الجودة العالمية.