اخبار مصر - حمودة كامل

110 يتيما من مختلف المحافظات كرمتهم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان.. فمن هم هؤلاء المكرمين وما هي حكاياتهم..؟

هذه بعض قصص النجاح يرويها الأطفال الأيتام الذين تم تكريمهم بتوزيع شهادات التكريم و مبلغ ألف جنيه لكل منهم تشجيعا لهم على المزيد من النجاح والتفوق.

ياسر محمود امام مقيم بدار فيس بالعبور المتخصصة في التعامل مع الأطفال الذين يعانون من ظروف خاصة وهو في الصف السادس الابتدائي حاليا في أحد مدارس الدمج.

وياسر من الأطفال الذين تم نقلهم من دار مكة قبل ثلاث سنوات نتيجة لتعرضهم للتعذيب، وكان يعاني عند إيداعه الدار من مشكلات نفسية وسلوكية كما كان يعاني من صعوبات في التعلم. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطفل قد استطاع ان يتميز في النشاط المسرحي حيث يتميز بموهبة الغناء ويتمتع بصوت جميل.

ويقول ياسر أنه سعيد بهذا التكريم وأنه سيشجعه على المزيد من التركيز في التعليم والمسرح والغناء.

أما هيثم سيد رياض، وهو مقيم بدار فيس أيضا مع ياسر، وهو في الصف الخامس الابتدائي، وهو أيضا من أطفال دار مكة الذين تعرضوا للتعذيب قبل ثلاث سنوات، وتم نقلهم إلى دار فيس منذ ثلاث سنوات.

ويتميز هيثم بأن لديه قدرة استيعابية عالية ومستوى ذكاء عالي ما جعله متفوقا دراسياً وعليه تم تكريمه.

ويقول هيثم أنه يستمتع في الدار حيث يشعر بأنه وسط أسرته وأخوته، ويستكمل إن أمنيته وطموحه أن يصبح طبيبا يعالج المرضى مجانا وخاصة الذين لا يستطيعون دفع مصاريف العلاج.

ونعمه أشرف إبراهيم ، هي طالبة في الصف الأول الاعدادي من محافظة الإسماعيلية والدها متوفي وتعيش في كنف والدتها وهي متفوقة دراسياً.

وأعربت الطفلة نعمه عن سعادتها بالتكريم وأنه سيحفزها على المزيد من التفوق .

ومن جنوب سيناء، الطفلة شيماء موسى أحمد، وهي طالبة في الصف السادس الابتدائي ، وهي متفوقة دراسياً، توفى والدها وهي صغيرة هي وأخوتها تتحمل مسئوليتهم الأم.

وتقول شيماء أن طموحها أن تكون ناجحة في عملها وتعوض والدتها وأخواتها تعبهم.

أما شيماء أحمد عبد الرؤوف الطالبة في الصف الأول الاعدادي ، فقد انفصل والدها عن والدتها ولم تعد تراه، فتيتمت وأبوها على قيد الحياة.

تعيش مع والدتها عقب انفصالها عن والدها وهي متفوقة دراسياً. وأعربت عن فرحها بوجودها في وزارة التضامن الاجتماعي وبهذا الحفل المقام لتكريمها وقالت إنها تهدي نجاحها لوالدتها التي تتعب معها وتضحي بالغالي والنفيس في سبيل راحتها.

وشكرت شيماء الوزيرة غادة والي وجمعية الأورمان لأنهم فكروا في إدخال السعادة والبهجة في نفوس الأيتام.

أما ياسمين السيد والي فهي طالبة في الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية ، والدها متوفي منذ أن كانت في الصف الأول الابتدائي وهي الآن في قسم علمي علوم ومتفوقة دراسياً وتعيش في كنف والدتها وتتمنى أن تصبح طبيبة صيدلانية.

وعند سؤالها ماذا ستفعل بالمكافأة ، قالت إنها ستشتري هدية جميلة لوالدتها اعترافا لها بفضلها عليها.

وآخر النماذج معنا، هي دينا أحمد السيد ، الطالبة في الصف الأول الاعدادي ، وهي من محافظة الدقهلية، وهي متفوقة دراسياً وتعيش مع والدتها عقب وفاة والدها، وتتمنى أن تصبح طبيبة صيدلانية.

هذه بعض القصص.. ومازال هناك الكثير من الأطفال الأيتام الذين يحلمون ويتمنون.. ينتظرون من الدنيا أن تمنحهم ابتسامة وفرحة ومستقبل سعيد.