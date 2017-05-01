اخبار مصر - نجلاء عزت

اعلنت الإدارة العامة للمرور عن اجراء تجربة مرورية لإغلاق شارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد فى الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعت حرب الى تقاطعه مع شارع رمسيس بالتنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق لربط الخط الثالث لمترو الأنفاق “إمبابة – مطار القاهرة”، بمحطة جمال عبد الناصر مع إجراء تحويلات مرورية بوسط المدينة .

من جانبه أكد المقدم عماد حماد مشرف غرفة مرور القاهرة أن عملية غلق شارع 26 يوليو بدأت من اليوم الأثنين و مستمرة حتى 7 مايو الجارى مع وضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية منعا لحوادث التصادم، بناء على توجيهات اللواء علاء متولى مدير المرور، مع تدعيم الخدمات المرورية..