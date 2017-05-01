لندن - أ ش أ

اعتقلت الشرطة البريطانية صباح اليوم الاثنين ثلاث سيدات للاشتباه فى قيامهن بارتكاب أنشطة إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها.

وأوضحت الشرطة انه يجرى حاليا استجواب المشتبه فيهن بمركز للشرطة خارج العاصمة لندن.

واضاف البيان ان هذه الاعتقالات تأتى فى اطار عملية تقودها المخابرات حاليا تتعلق بسلسلة من الاعتقالات بدأت يوم الخميس الماضى عندما اقتحمت الشرطة منزلا فى شمال غرب لندن على خلفية جهود مكافحة الارهاب.

وقد تم حتى الآن اعتقال 10 أشخاص على خلفية التحقيق, فيما لم يتم بعد توجيه أى اتهامات رسمية للمعتقلين.