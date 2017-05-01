الجزائر - أ ش أ

انطلقت اليوم الاثنين عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية المزمع إجراؤها في الرابع من مايو المقبل في عدد من الولايات قبل 72 ساعة من الموعد التشريعي لتمكين سكان المناطق “النائية والبدو الرحل” من الإدلاء بأصواتهم .

وانطلقت عملية الإقتراع الخاصة بتشريعيات الرابع من مايو على مستوى المكاتب الإنتخابية المتنقلة بالمناطق النائية بولاية “تندوف” جنوب غربي الجزائر على مستوى 10 مكاتب متنقلة لتمكين (8465) ناخبا من الادلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (5 مقاعد) من بين 11 قائمة إنتخابية تخوض غمار هذا الحدث السياسي بولاية تندوف.

كانت عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزائرية عبر مناطق متفرقة بالدائرة الحدودية الخاصة انطلقت أيضا بولاية بشار الواقعة جنوب غربي الجزائر.