أخبارمصر - غباشى خيرالله

شنت مديرية التموين بالمنوفية حملات مكثفة على مراكز ومدن المحافظة لضبط الاسواق والاسعار و ذلك بناءا على توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من جشع التجار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأسفرت عن تحرير 10محاضر ضد أصحاب ثلاجات حفظ وتجميد اللحوم والاسماك المجمدة بمختلف مراكز المحافظة لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة بحيازتهم وعرضهم للبيع أسماك ورنجة مجهولة المصدر وتم التحفظ على 1310 صندوق رنجة مجهولة المصدر و133 كرتونة سمك مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مطعم بناحية بندر قويسنا لمخالفته وقيامه بذبح خروف خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمى ، ومحضر ضد صاحب محل حدايد وبويات بناحية بندر قويسنا لمخالفته بحيازته وعرضه للبيع بويات منتهية الصلاحية واعاقة عمل الحملة وتهديدها ،ومحضر ضد صاحب محل تاجر تموينى بناحية بندر تلا لتصرفه فى حصة تموينية مدعمة من قبل الدولة بقصد التربح والاحتفاظ ببيانات التسوية الخاصة بالمواطنين على ماكينة الصرف الالى بقصد التلاعب ومحضرا ضد صاحب محل جزارة بناحية بندر شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مغايرة ومخالفة للاختام الحكومية وبمعاينة اللحوم المعروضة تبين أنها صابونية الملمس وتنبعث منها روائح كريهة وبها تغير فى الخواص الطبيعية مما يدل على فسادها وأنها غير صالحة للاستهلاك الادمي.

من جانبه أكد الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المستهلك من التجار الجشعيين ومنع الممارسات الاحتكارية للسلع وضبط الاسعار.