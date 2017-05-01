القاهرة - أ ش أ

قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة سداد نفقات حج الجمعيات الأهلية حتى 11 مايو بدلا من غدا الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيات الفائزين في قرعة حج هذا العام .

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسيير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي – في تصريحات اليوم – إن عدد أعضاء الجمعيات الأهلية الذين سددوا نفقات الحج حتى الآن 4500 شخص من إجمالي عدد الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات .. مشيرا إلى أن سداد نفقات حج الجمعيات الأهلية من خلال فروع بنك مصر في مختلف المحافظات، إذ يحصل أعضاء الجمعيات على إذن توريد نفقات الحج، وفقًا لمستوى الحج، من خلال مديريات التضامن بالمحافظات، والتوجه لأقرب فرع لبنك مصر للسداد نفقات الحج.