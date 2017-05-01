القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما مابين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: القاهرة 19 30 ، الإسكندرية 18 24 ، مطروح 14 23

بورسعيد 18 25 ، دمياط 17 25 ، بلطيم 17 24 ، الإسماعيلية 14 31 ، السويس 14 31 ، العريش 12 26 ، مرسى علم 20 32 ، الغردقة 21 34 ، شرم الشيخ 23 33 ، المنيا 18 32 ، الفيوم 17 31 ، الأقصر 20 36 ، أسوان 23 39 ، شلاتين 22 30 ، حلايب 24 28 .