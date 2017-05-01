أخبار مصر ـ إيناس البسيونى

قامت وزارة الداخلية بتكريم روضات الأطفال الفائزة فى مسابقة فى مجال الوعى المرورى فى الاحتفال الذى أقيم بإتحاد الشرطة الرياضى.

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئيسة الإدارة المركزية لرياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم المسابقة السنوية التى تقام بين روضات الأطفال على مستوى الجمهورية لاختيار أفضل روضة فى مجالات (الوعى المرورى ، الحماية المدنية ، المحافظة على البيئة ، ودور الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت ، وإذكاء قيم إعلاء ذكرى شهداء الشرطة والوطن وتضحياتهم العظيمة ) والتى تضمنت اضطلاع روضات الأطفال بإنشاء مدينة مرورية مصغرة فى فناء الروضة مجهزة بنماذج لإشارات المرور والعلامات الضوئية الإرشادية والسرد لبطولات شهداء الشرطة الذين تم تخليد ذكراهم برفع أسمائهم على عدد من المدارس ، والتى تم تنفيذها بإبداع فكرى متميز يلمح إلى جهود القائمين على هذه الروضات لتكريس الأفكار المستهدفه فى نفوس البراعم .

حضر الحفل اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات واللواء علاء الدجوى مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة ، نيابة عن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية .

وقدم الأطفال عددا من العروض الفنية التى تعلى قيم المواطنة والإنتماء للوطن ، وتم تقديم الهدايا التذكارية والدروع للروضات الفائزة .