القاهرة - أ ش أ

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح باب الحجز بأراضى مشروع “بيت الوطن”، ووحدات “مدينتى” و”الرحاب” و”دار مصر”، للمصريين فى الخارج، بدء من الثانية عشرة وخمس دقائق صباح الأربعاء المقبل من خلال الموقع الإلكترونى المخصص للحجز: “www.nuca.gov.eg”.

وأوضح أن تفاصيل الأراضى والوحدات المطروحة منشورة على الموقع الإليكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة “www.newcities.gov.eg ” اعتبارا من اليوم الاثنين، حتى يتمكن راغبو الحجز من التعرف على الأراضى والوحدات المطروحة، والاستعداد لتحويل مبالغ مقدمات الحجز المطلوبة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، يستعد حاليا لطرح عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، للمصريين فى الخارج، للحجز عبر الإنترنت بالدولار، ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز خلال أسبوعين، حيث سبقت موافقة مجلس الوزراء على إجراءات الطرح للمصريين فى الخارج.

وأوضح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة أعدت كراسة شروط، لحجز أراضى بيت الوطن، ووحدات الرحاب ومدينتى ودار مصر، للمصريين فى الخارج، وذلك لأول مرة، تلبية لمطالب الراغبين فى الحجز، حيث تتضمن الكراسة الشروط العامة للمشروع، وأسلوب السداد للأراضى والوحدات المطروحة، وسيتم نشر تفاصيل الكراسة على الموقع الإلكترونى.

وأضاف عباس أن الشروط العامة للتقدم لحجز الأراضى والوحدات السكنية المطروحة للمصريين فى الخارج، تتضمن أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، وآلا يقل عن 21 عاما، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل البنكى لمبلغ الدفعة المقدمة، ويتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز، ويشترط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً ويحظر الايداع النقدي بالدولار من الداخل طبقاً لتعليمات البنك المركزى المصرى، وتتضمن الدفعة المقدمة للأراضى 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014.

ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، مع الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أن طرح برنامج بيت الوطن على أساس الجنيه المصري، ويتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار) طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري، حلاً للمشكلات والشكاوى التى طرأت فى طرح الأراضى بالمراحل السابقة.