اخبار مصر - عصمت سعد

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، واللواء أحمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية؛ لمناقشة تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة فى مجال البحث العلمى والقطاع الطبى.

واستعرض شوقى كيفية الاستفادة من بنك المعرفة، وأهمية الحصول على المحتوى المعرفى المجانى الذى توفره الدولة لأبنائها؛ للاطلاع على التطورات العالمية المتلاحقة.

واشار إلى أن توحيد كل التعاقدات مع دور النشر العالمية وإتاحتها للمصريين كافة من خلال بنك المعرفة أسهم فى خفض نفقات الصرف وتوفير ملايين الدولارات.

وأضاف شوقى أنه جارٍ تخفيف طباعة الكتب المدرسية للصفين الأول والثانى الثانوى، مما يسهم فى توفير نفقات الطباعة بشكل كبير.

واكد أنه تم التعاون مع أكبر عدد من دور النشر المتخصصة فى مجال التعليم، والتى تتيح من خلالها برامج علمية لكل المراحل التعليمية وبما يتوافق مع مناهج التعليم المصرى، بالإضافة إلى محتوى آخر لزيادة مدارك الطلاب فى مجالات التكنولوجيا وعلوم المستقبل، ورفع كفاءة معلمى العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تدريب 10 آلاف معلم التابعين لمشروع (المعلمون أولًا) على استحدام بنك المعرفة.