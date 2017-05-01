سول - أ ش أ

كشفت مصادر حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين عن أن مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي.أي.إيه” وصل قبل يومين العاصمة سول في زيارة غير معلنة لمفاوضات بشأن كوريا الشمالية.

وذكرت مصادر أمنية إن بومبيو هو أبرز مسؤول أمريكي يزور سول منذ زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس لكوريا الجنوبية الشهر الماضي.

ووصل بومبيو أمس الأول السبت وعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظيره الكوري الجنوبي لي بيونج-هو ومسؤولين في قصر الرئاسة وفقا للمصادر الحكومية.

وحضر بومبيو عشاء أمس الأحد مع مارك نابر القائم بأعمال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية والجنرال فينسنت كيه.بروكس قائد القوات الأمريكية في كوريا.