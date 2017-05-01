أخبار مصر - إيناس البسيونى

وافق اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية على قيام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإيفاد بعثات قانونية وفنية وأجهزة ومعدات تصوير للدول التى يتوافر بها العدد المناسب من المصريين الراغبين فى الحصول على مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

ووافق وزير الداخلية على سفر عدد من ضباط وموظفى قطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية “لوس أنجلوس – سان فرانسيسكو – هيوستن”؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بها، وذلك اعتباراً من يوم 9 إلى 18 مايو الجارى، حيث سيتواجدون بمقر البعثة القنصلية بولاية “لوس أنجلوس” فى الفترة من 9 إلى 13 مايو الجارى، و بمقر البعثة القنصلية بولاية “سان فرانسيسكو” فى الفترة من 14 إلى 16 مايو الجارى وبمقر البعثة القنصلية بولاية “هيوستن” فى الفترة من 17 إلى 18 مايو الجارى.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتقديم الخدمات بمحال إقامتهم دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد لاستخراج بطاقات الرقم القومى، وحرصا من وزارة الداخلية على توفير كافة الخدمات للمواطنين داخل البلاد وخارجها فى سهولة ويسر.