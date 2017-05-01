شوقي يوجه بسرعة الفصل في شكاوي المعلمين
اخبار مصر - عصمت سعد
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تكليف إدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات التعليمية بتلقى شكاوى، ومطالب السادة المعلمين، ومعاملتهم بطريقة تناسب مع مكانتهم، والدور العظيم الذين يقومون به في الارتقاء بالعملية التعليمية، وكذا سرعة الفصل فيها من خلال جهات الاختصاص، وموافاتهم بالنتائج في أسرع وقت.
وأكد شوقي ان ذلك إيمانًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرسالة العظيمة التي يقوم بها معلمو مصر، وفي إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لتوفير المناخ الجيد للسادة المعلمين من خلال العمل على إيجاد حلول سريعة وقانونية لمشاكلهم، بما ينعكس إيجابيًا على حسن سير العملية التعليمية.
انا معلم اول أ حاسب ألى بمدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بندر دمنهور وتم استبعادى من الشؤن القانونية بالادارة لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة الادارية بسبب مزكرات كيدية من ادارة مدرستى مما نسب الى من افترائات المدرسة بسبب شهادتى بالحق لصالح احد المعلمات والتى طلبت شهادتى بالتحقيقات وتم استبعادى الى مدرسة السلام ابتدائى حتى الان للعام الخامس ورغم تبرئتى من النيابة الادارية وانتهاء التحقيقات التى من اجلها استبعدت الى الابتدائى وقد تضررت لجميع المسؤلين من مديرى ادارة ووكلاء وزارة ومحافظين طوال 5 سنوات ولم يحل لى احد مشكلتى وعودتى الى مدرستى حتى الان فماذا افعل بالله عليكم رغم اننى عضو مؤسس بالكنترول الفنى والامن والنيابة الادارية برئتنى من جميع الافترائات الكيدية منذ عام 2014 والشؤن القانونية بالادارة وبالمركزية لم تصدر لى قرار بالغاء الاستبعاد رغم زوال السبب وتبرئتى والسبب هو توجيه الكمبيوتر ومديرة مدرسة معاذ ورغم شكواى الكثيرة للمحافظة الوزيرة نادية عبده الفاضلة (الأسم / انور انور عبد الجليل معلم اول أ ثانوى عام بمدرسة معاذ بن جبل وحاليا بمدرسة السلام الابتدائية بندر مند 4 سنوات ندب كلىللسنة الخامسة على التوالى ولذلك اطلب مساواتى بزملائى بالمدرسة وهم الاستاذة / رشا بهنسى ووفاء الغزالى وأشرف باشا وذينب حسان وهناء الحبروك بقسم الحاسب الالى بمدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بندر دمنهور التعليمية والمنتدبين ندب جزئى منذ عام واحد والذين هم اصغر منى سنا ومسمى وظيفى ودخولا الى المدرسة