اخبار مصر - عصمت سعد

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتنبيه باتخاذ اللازم نحو تكليف إدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات التعليمية بتلقى شكاوى، ومطالب السادة المعلمين، ومعاملتهم بطريقة تناسب مع مكانتهم، والدور العظيم الذين يقومون به في الارتقاء بالعملية التعليمية، وكذا سرعة الفصل فيها من خلال جهات الاختصاص، وموافاتهم بالنتائج في أسرع وقت.

وأكد شوقي ان ذلك إيمانًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرسالة العظيمة التي يقوم بها معلمو مصر، وفي إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لتوفير المناخ الجيد للسادة المعلمين من خلال العمل على إيجاد حلول سريعة وقانونية لمشاكلهم، بما ينعكس إيجابيًا على حسن سير العملية التعليمية.