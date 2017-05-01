امستردام - رويترز

حقق فيتيس أرنهيم أول لقب كبير في تاريخه بفوزه 2-صفر على الكمار في نهائي كأس هولندا لكرة القدم امس الأحد ليتوج بالكأس .

واحرز الثنائية من الأهداف ريكي فان فولفسفينكل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وأحرز المهاجم فان فولفسفينكل هدفه الأول في الدقيقة 80 وقبل دقيقتين على نهاية المباراة سجل الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم.

ويعد اللقب هو الأول في تاريخ فيتيس أرنهيم الممتد على مدار 125 عاما، حيث إن أبرز إنجازاته هو حصد لقب الوصيف في مسابقة الكأس ثلاث مرات آخرها في 1990.

وسيتأهل فيتيس أرنهيم بعد تتويجه بلقب الكأس، إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.