البحر الأحمر - أحمد عوض

استقبل ميناء الغردقة صباح اليوم الاثنين السفينة السياحية ” ARTANIA ” وعلى متنها 583 سائح من مختلف الجنسيات و522 طاقم حيث يبلغ طول السفينة 198 متر وعرض 29 متر وغاطس 12 متر وترفع علم الباهاماس قادمة من ميناء صلالة بعمان وذلك لزيارة المعالم السياحية و متحف الاحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية.

وتشمل الجولة السياحية ايضا زيارة المعالم الاثرية بمدينتى الاقصر واسوان ووادى الملوك ومعبد حتشبسوت ومعبد الكرنك ومتحف الاحياء المائية بخليج السويس والتمتع بالرياضات المائية والقيام بعمل رحلة بحرية (جيفتون) .

واشار يوسف انه تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفن وتم الترحيب بالسائحين وتوزيع الورود وتبادل الهدايا التذكارية واستقبالهم بصالات الوصول الجديدة لانهاء كافة اجراءات التفتيش والجمارك وسط اجراءات امنية مشددة .

وشدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مديرى الموانى بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الاجراءات والتنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية لتوفير اتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء لاستكمال جولاتهم بالمدينة واعطاء اولوية خاصة لتراكى السفن السياحية على ارصفة الموانى وذلك لاظهار الموانى المصرية بما يليق بها من مكانة والعمل على جذب المزيد من السفن السياحية.