القاهرة - أخبار مصر

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا فى زيارة تستهدف التشاور مع الأشقاء فى دول حوض النيل ودعم التعاون الثنائى بين مصر وأوغندا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يسلم وزير الخارجية سامح شكرى يوم غد الثلاثاء رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، تتناول تطورات التعاون فى ملف المياه بين الدول الأعضاء فى مبادرة حوض النيل، والجهود الأوغندية لتحقيق التوافق بين دول حوض النيل فى إطار رئاسة أوغندا الحالية للمجلس الوزارى لدول مبادرة حوض النيل، بما فى ذلك المبادرة الأوغندية لعقد قمة لدول حوض النيل.

وأضاف أبو زيد، بأن زيارة الوزير شكرى إلى أوغندا سوف تتناول أيضا متابعة برامج التعاون الثنائى بين مصر وأوغندا، والمشروعات التى تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى أوغندا، فضلا عن التشاور حول الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى والقارة الأفريقى بشكل عام.