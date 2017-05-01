باريس - أ.ش.أ

حذر جون لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف والحاصل على 19.6 من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية من ارتكاب “الخطأ الجسيم” المتمثل في التصويت لمارين لوبن مرشحة اليمين المتطرف في الجولة الثانية من الاقتراع.

وصرح ميلونشون في مقابلة مع القناة الاولى الفرنسية “تي اف 1” – “لا يوجد غموض في موقفي ولن اصوت للجبهة الوطنية.. فأنا أحاربه وأقول لمن يسمعني لا ترتكبوا الخطأ الفظيع بوضع بطاقة تصويت لصالح الجبهة الوطنية لأنكم ستدفعون البلاد الى اشتعال عام لن يرى احد نهايته”.

ودعا ميلونشون الذي تعرض للانتقاد من اليسار بعد ان قال الجمعة انه لن يدعم أيا من مرشحي الجولة الثانية- ماكرون الى القيام بخطوة نحو اليسار المتطرف بالتخلي عن مشروعه لاضفاء المزيد من المرونة على قانون العمل.

واضاف زعيم حركة “فرنسا الابية” :” أعتقد ان فرنسا ستتخلص من مارين لوبن في هذا الاقتراع وسنتخلص كلنا معا بعد شهر من سياسة السيد ماكرون بمناسبة الانتخابات التشريعية في 8 يونيو”.